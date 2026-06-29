Інтерфакс-Україна
Події
21:49 29.06.2026

Зеленський: Червень і липень мають стати результативними для України в питанні гарантій безпеки

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Зеленський: Червень і липень мають стати результативними для України в питанні гарантій безпеки
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна найближчими тижнями активізує роботу з міжнародними партнерами для наближення миру та розраховує на позитивні рішення від країн "Групи семи" і учасників Коаліції охочих, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цього тижня і наступними тижнями ми будемо працювати з партнерами – є речі, які варто зробити заради наближення миру. Буде активний міжнародний графік. Дуже очікуємо на позитивну відповідь від Групи семи щодо наших запитів, а також від учасників Коаліції охочих", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в понеділок.

За словами президента, червень і липень мають стати результативними для України, насамперед у питанні забезпечення гарантій безпеки.

"Червень – липень мають бути результативними для України, передусім, для нашого спільного прагнення гарантувати безпеку. Мир потрібен", – наголосив Зеленський.

Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку України та всім, хто допомагає зміцнювати українську державу.

 

Теги: #партнери #мир #робота

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