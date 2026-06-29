Україна надалі відповідатиме на атаки, заявив Зеленський у відповідь на удари РФ по українським містам

Україна й надалі відповідатиме на атаки так, щоб послаблювати можливості Росії продовжувати війну, заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні були дуже цинічні російські удари по Запоріжжю та Дніпру… Також – Херсон, Харків, Донеччина, Сумщина… Звісно, ми будемо цілком справедливо відповідати Росії на всі ці удари. І ми це робимо так, щоб страждала передусім система російської держави й можливість Росії затягувати війну", – сказав він у вечірньому відеозверненні в понеділок.

Зеленський зазначив, що в Запоріжжі росіяни фактично "полювали" за цивільними об'єктами, зокрема, за звичайним транспортом. Російські FPV-дрони та інші типи дронів атакували маршрутку, а один з ударів війдбувся поруч із міським автобусом. Ці ворожі дії спричинили жертви та поранених.

Президент також відзначив жорстокий та абсолютно безглуздий російський удар по Дніпру.

"Звичайне підприємство – цивільне виробництво. Люди загинули. Більше двох десятків людей поранено. Росія продовжує свою саме терористичну війну проти України, проти українців", – наголосив він.