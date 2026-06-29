Інтерфакс-Україна
Події
21:38 29.06.2026

Росія вже 15 разів переносила терміни захоплення Донецької області – Зеленський

2 хв читати
Росія вже 15 разів переносила терміни захоплення Донецької області – Зеленський

Російське політичне керівництво від початку повномасштабного вторгнення вже 15 разів встановлювало своїй армії терміни для захоплення Донецької області, однак жоден із цих планів не був реалізований, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Достатньо сказати один лише факт: від початку повномасштабної війни російській армії було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області. Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. Уже 15 разів було це марення у них – наче вони повністю захоплять Донбас", – заявив він у вечірньому відеозверненні в понеділок.

Президент зазначив, що в 22-му році були терміни до 31 березня, до 9 травня потім, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня.

"У 23-му році Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу: до 1 березня і потім вже, коли знов не вийшло, то перенесли на 31 грудня. Двадцять четвертий рік – знов такі два терміни", – каже він.

Зеленський додав, що в 2025 році росіяни намагалися переконати президента США Дональда Трампа, що Україна начебто впаде. "Було вже три терміни – крайні дати для захоплення Донеччини, а саме: до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня", – сказав президент.

Також, за його словами, вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області. "Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім уже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін до 31 грудня", – наголосив президент.

"Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битися об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі", – вважає український лідер.

Він підкреслив, що Україна надала всі пропозиції для завершення війни, але Росія щоразу відмовляється. "Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі", – підсумував Зеленський.

Він подякував усім бойовим бригадам та кожному українському підрозділу, які виконують завдання і бережуть українські позиції особливо на Донеччині.

 

Теги: #донецька #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 29.06.2026
Окупанти просунулися в Закітному на слов'янському напрямку, захопивши 2 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися в Закітному на слов'янському напрямку, захопивши 2 кв. км – DeepState

14:55 29.06.2026
Окупанти атакували пожежну машину в Нікополі, в Дніпрі постраждалих вже 29 – Зеленський

Окупанти атакували пожежну машину в Нікополі, в Дніпрі постраждалих вже 29 – Зеленський

06:48 29.06.2026
Окупанти за добу втратили 1320 осіб та 483 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1320 осіб та 483 од. спецтехніки – Генштаб

21:14 28.06.2026
Путін визнав наявність проблем із пальним для автомобілістів і черг на АЗС у РФ

Путін визнав наявність проблем із пальним для автомобілістів і черг на АЗС у РФ

18:51 28.06.2026
Зеленський: До Дня Конституції державними нагородами відзначено українців, які працюють заради держави

Зеленський: До Дня Конституції державними нагородами відзначено українців, які працюють заради держави

13:35 28.06.2026
Зеленський оголосив про початок підготовки до відзначення 1000-ліття Києво-Печерської Лаври на державному рівні

Зеленський оголосив про початок підготовки до відзначення 1000-ліття Києво-Печерської Лаври на державному рівні

13:22 28.06.2026
Зеленський: В Україні з'явиться нова державна нагорода – Орден Європи

Зеленський: В Україні з'явиться нова державна нагорода – Орден Європи

13:05 28.06.2026
Зеленський оголосив про встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі у Києво-Печерській Лаврі

Зеленський оголосив про встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі у Києво-Печерській Лаврі

12:47 28.06.2026
Зеленський вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон

Зеленський вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон

12:32 28.06.2026
Зеленський: 740 релігійних споруд України пошкодила Росія від початку повномасштабної війни

Зеленський: 740 релігійних споруд України пошкодила Росія від початку повномасштабної війни

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" планує обмеження електропостачання у вівторок увечері для промисловості та населення

За Галущенка внесли заставу в 150 млн грн – ВАКС

Обленерго почали повідомляти про можливі відключення е/е в останній день червня

Окупанти атакували маршрутку в Запоріжжі, 2 загиблих, серед 6 постраждалих є дитина – обладміністрація

У Дніпрі вже 21 поранений, п'ятеро у важкому стані – обладміністрація

ОСТАННЄ

Новий міністр оборони Данії: у всьому, що ми робимо, завжди маємо зосереджуватися на потребах Сил оборони України

Зеленський обговорив із міністром оборони Данії угоду по дронах та допомогу Україні

Міністр оборони Федоров: наше завдання – побудувати найбільш прозору систему закупівель в світі

Україна веде розмову з Францією щодо отримання ліцензії на виробництво ракет SCALP, також продовжується комунікація із США – Федоров

Данія потенційно може стати одним із членів європейської "антибалістичної коаліції" – Федоров

Новий міністр оборони Данії Бруус прибув з першим закордонним візитом до України

Нідерланди мають намір активізувати впровадження безпілотних систем у збройні сили

Ворог завдав повторного удару по будівлі Запорізької ОВА

Просування окупантів сповільнилося майже удвічі на минулому тижні – DeepState

Одна загибла, 12 постраждалих внаслідок авіаударів по Харкову

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА