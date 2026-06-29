Росія вже 15 разів переносила терміни захоплення Донецької області – Зеленський

Російське політичне керівництво від початку повномасштабного вторгнення вже 15 разів встановлювало своїй армії терміни для захоплення Донецької області, однак жоден із цих планів не був реалізований, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Достатньо сказати один лише факт: від початку повномасштабної війни російській армії було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області. Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. Уже 15 разів було це марення у них – наче вони повністю захоплять Донбас", – заявив він у вечірньому відеозверненні в понеділок.

Президент зазначив, що в 22-му році були терміни до 31 березня, до 9 травня потім, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня.

"У 23-му році Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу: до 1 березня і потім вже, коли знов не вийшло, то перенесли на 31 грудня. Двадцять четвертий рік – знов такі два терміни", – каже він.

Зеленський додав, що в 2025 році росіяни намагалися переконати президента США Дональда Трампа, що Україна начебто впаде. "Було вже три терміни – крайні дати для захоплення Донеччини, а саме: до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня", – сказав президент.

Також, за його словами, вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області. "Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім уже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін до 31 грудня", – наголосив президент.

"Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битися об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі", – вважає український лідер.

Він підкреслив, що Україна надала всі пропозиції для завершення війни, але Росія щоразу відмовляється. "Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі", – підсумував Зеленський.

Він подякував усім бойовим бригадам та кожному українському підрозділу, які виконують завдання і бережуть українські позиції особливо на Донеччині.