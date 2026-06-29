Новий міністр оборони Данії: у всьому, що ми робимо, завжди маємо зосереджуватися на потребах Сил оборони України
Міністр оборони Данії Єппе Бруус (Jeppe Bruus) під час візиту до Києва наголосив на важливості подальшої військової підтримки України.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на брифінгу із українським колегою Михайлом Федоровим Бруус заявив, що орієнтування на підтримку і допомогу Україні має бути найважливішим принципом як у двосторонній роботі між Україною та Данією, так і на рівні ЄС та НАТО.
"Ми всі спостерігаємо за тими можливостями, які ви зараз розвинули, зокрема для нанесення глибоких ударів з метою підриву російської економіки", – зазначив Бруус.
Також він наголосив, що подальша допомога українським воїнам продовжиться і більше інформації буде оприлюднено згодом.
"Це, на мою думку, найважливіший принцип і орієнтир у всьому, що ми робимо, як у двосторонньому плані – між Данією та Україною, – так і на європейському рівні, на рівні НАТО. У всьому, що ми робимо, завжди маємо зосереджуватися на потребах Збройних сил України", – сказав міністр.
Міністр оборони України Михайло Федоров також зазначив, що вони з колегою обговорили майбутні пакети допомоги.
"Сьогодні поки що не будемо спойлерити. Але хочу сказати, що якість допомоги, швидкість допомоги від наших партнерів з Данії є досить високими", – сказав очільник відомства.
Окремо Федоров подякував данському колезі за те, що буквально за тиждень після його призначення вже відбулися покращення пакетів допомоги Україні. Зокрема, йдеться про заміну снарядів: короткого 155-го калібру на довгий 155-го калібру.
"Ми працюємо з партнерами для того, щоб ту допомогу, яка була анонсована, змінювалася в рамках наших пріоритетів. І мій колега швидко відреагував. І короткий 155-й калібр був замінений на довгий 155-й калібр. Ми ці доставки отримали досить швидко. Була зміна контракту з боку наших партнерів. І вже на полі бою цей Extended Range снаряд (дальній снаряд). І ця зміна якості допомоги також відбулася достатньо швидко", – розповів Федоров.
Також очільники відомств проговорили ситуацію на полі бою та стан російської економіки. Федоров розповів данському колезі про плани на 2026 рік та пріоритети України, а також про реформи і закупівлі.
"Говорили про те, яка нам потрібна допомога, і дуже важливо, що окрема наша розмова була про те, чим ми можемо допомогти нашим партнерам", – додав Федоров.