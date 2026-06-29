Новий міністр оборони Данії: у всьому, що ми робимо, завжди маємо зосереджуватися на потребах Сил оборони України

Фото: Валерія Прощенко

Міністр оборони Данії Єппе Бруус (Jeppe Bruus) під час візиту до Києва наголосив на важливості подальшої військової підтримки України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на брифінгу із українським колегою Михайлом Федоровим Бруус заявив, що орієнтування на підтримку і допомогу Україні має бути найважливішим принципом як у двосторонній роботі між Україною та Данією, так і на рівні ЄС та НАТО.

"Ми всі спостерігаємо за тими можливостями, які ви зараз розвинули, зокрема для нанесення глибоких ударів з метою підриву російської економіки", – зазначив Бруус.

Також він наголосив, що подальша допомога українським воїнам продовжиться і більше інформації буде оприлюднено згодом.

"Це, на мою думку, найважливіший принцип і орієнтир у всьому, що ми робимо, як у двосторонньому плані – між Данією та Україною, – так і на європейському рівні, на рівні НАТО. У всьому, що ми робимо, завжди маємо зосереджуватися на потребах Збройних сил України", – сказав міністр.

Міністр оборони України Михайло Федоров також зазначив, що вони з колегою обговорили майбутні пакети допомоги.

"Сьогодні поки що не будемо спойлерити. Але хочу сказати, що якість допомоги, швидкість допомоги від наших партнерів з Данії є досить високими", – сказав очільник відомства.

Окремо Федоров подякував данському колезі за те, що буквально за тиждень після його призначення вже відбулися покращення пакетів допомоги Україні. Зокрема, йдеться про заміну снарядів: короткого 155-го калібру на довгий 155-го калібру.

"Ми працюємо з партнерами для того, щоб ту допомогу, яка була анонсована, змінювалася в рамках наших пріоритетів. І мій колега швидко відреагував. І короткий 155-й калібр був замінений на довгий 155-й калібр. Ми ці доставки отримали досить швидко. Була зміна контракту з боку наших партнерів. І вже на полі бою цей Extended Range снаряд (дальній снаряд). І ця зміна якості допомоги також відбулася достатньо швидко", – розповів Федоров.

Також очільники відомств проговорили ситуацію на полі бою та стан російської економіки. Федоров розповів данському колезі про плани на 2026 рік та пріоритети України, а також про реформи і закупівлі.

"Говорили про те, яка нам потрібна допомога, і дуже важливо, що окрема наша розмова була про те, чим ми можемо допомогти нашим партнерам", – додав Федоров.