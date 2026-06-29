Зеленський обговорив із міністром оборони Данії угоду по дронах та допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Данії Єппе Бруусом, та обговорив, зокрема підготовку до укладення угоди по безпілотниках (Drone Deal).

"Ми обговорили підготовку Drone Deal. Наші команди працювали над угодою, і вона майже готова. Маємо спільну позицію з міністром, що Drone Deal між Україною та Данією потрібно укласти якомога швидше. Окрему увагу приділили спільній роботі над антибалістикою. Необхідно посилити європейські спроможності в цьому напрямі", – написав президент у Телеграм.

Зеленський зазначив, що обговорив з міністром новий, 30-й, пакет допомоги Даній для України.

"Обговорили також наповнення наступного, вже 30-го, пакета допомоги. Вдячний за запевнення, що новий уряд Данії продовжить політику сильної підтримки України та наших людей", – додав Зеленський.