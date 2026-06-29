Міністр оборони Федоров: наше завдання – побудувати найбільш прозору систему закупівель в світі

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Завдання Міністерства оборони – побудувати найбільш прозору систему закупівель в світі, всі типи і види дронів будуть закуповувати через тендерні процедури, заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Федоров сказав на брифінгу із данським колегою у понеділок.

"Це задача правоохоронних органів – точно відповідати на такі питання: так чи ні. Можу лише сказати, що зі свого боку ми будуємо дуже прозору систему закупівель і взагалі підтримку ринку в Україні", – заявив міністр у відповідь на питання, чи пов'язана компанія Fire Point із корупцією.

Федоров окремо нагадав, що нещодавно Міноборони запустило тендерні процедури на закупівлю далекобійної артилерії 155 мм і перший тендер на закупівлю дронів.

"І всі типи і види дронів ми будемо закуповувати через тендерні процедури. Тому наша задача – побудувати найбільш прозору систему закупівель в світі. Всі ринки закупівлі зброї в світі є досить закритими. Ми будуємо найбільш прозорий ринок. Я думаю, що це буде прикладом для всіх", – зауважив міністр.

У травні міністр оборони Михайло Федоров заявив, що влітку в Україні стартує перехід оборонних закупівель на тендерні процедури, зокрема у сегменті дронів.

Минулого тижня міністр повідомив, що в Україні стартував перший відкритий конкурентний тендер на закупівлю ударних безпілотників та розвідувально-ударних комплексів middle-strike.