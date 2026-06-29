Україна веде розмову з Францією щодо отримання ліцензії на виробництво ракет SCALP, також продовжується комунікація із США – Федоров

Президент України Володимир Зеленський провів "дуже хорошу розмову" з французьким колегою Емманюелем Макроном щодо отримання ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет SCALP, заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Федоров сказав на брифінгу із данським колегою у понеділок.

"Так, можна сказати, що під час візиту нашого президента до Франції була дуже добра розмова з президентом Макроном про можливість шерінгу ліцензії на SCALP до нашої країни, ракет. І зараз продовжується розмова і з урядом, і з компанією щодо цього, уточнюються всі деталі", – розповів міністр.

Втім, міністр додав, що у цьому питанні "дійсно є прогрес, але поки що говорити зарано", тому що це непростий процес. Зокрема, як зауважив Федоров, це стосується інтелектуальної власності, відкриття виробництва загалом і всіх бюрократичних нюансів.

Також Федоров повідомив, що продовжується розмова щодо ліцензій на виробництво і з США.

"Що стосується підсумків G7 і декларації щодо розвитку ППО, надання ліцензії і так далі.. зараз на рівні РНБО продовжується розмова з американськими партнерами щодо цього. Ми поки що не можемо ніяких деталей анонсувати. Але взагалі це безпрецедентно, що це було анонсовано, і те, що взагалі почалися такі розмови", – зауважив очільник відомства.

Окремо він додав, що в контексті ракет SCALP вже почалося "більш детальне обговорення".

"Тобто це перші кроки. Обережно, ми продовжуємо підтримувати ці комунікації для того, щоб отримати результат… Там насправді все криється в деталях. Тому поки що ми над цим активно працюємо", – зазначив Федоров.

Говорячи про розвиток далекобійної зброї, він зауважив, що на даний момент дуже важливо підтримувати через "данську модель" або інші формати українських виробників озброєння, оскільки Україна розраховує на власні сили у цьому напрямку.

"Ми розуміємо, як масштабувати те, що вже ефективно працює, і на сьогоднішній момент ми максимально сподіваємося і розраховуємо на власні сили щодо цього. Ми працюємо, щоб кожен додатковий долар інвестувати в українське виробництво, і масштабувати це виробництво. Ми розраховуємо на власні сили щодо цього", – резюмував Федоров.