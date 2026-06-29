Данія потенційно може стати одним із членів європейської "антибалістичної коаліції" – Федоров

Фото: Даніяр Сарсенов

Міністр оборони України Михайло Федоров та міністр оборони Данії Єппе Бруус (Jeppe Bruus) обговорили створення спільної між Україною та ЄС антибалістичної системи.

"Також ми говорили про антибалістичну програму, яка є пріоритетом для нас. І потенційно Данія може бути одним із членів-партнерів у створенні цього консорціуму країн Європейського Союзу щодо створення своєї власної антибалістики. І детально проговорили потенційну можливість запуску Данія-Brave1. Це напрямок розвитку інновацій", – сказав Федоров на брифінгу із данським колегою, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами Федорова, вони з данським колегою будуть продовжувати далі про це говорити.

"Я сподіваюся, що ми запустимо також спільний проєкт", – додав він.

Як підкреслив міністр оборони України, пріоритети України залишаються такими ж, які оголошувалися на останньому "Рамштайні": PURL, далекобійна артилерія, дрони українського виробництва.

"І якраз Данія допомагає нам рухатися в рамках цих пріоритетів, допомагає нам забезпечувати наші потреби", – підкреслив Федоров.

Окремо він зауважив, що вони з міністром говорили про антибалістичну програму "Фрея" , "яка є важливою для захисту всього ЄС, не тільки України".

"Це може бути першим масштабним проєктом, який буде виробляти антибалістику. Тому ми рухаємося щодо запуску цього проєкту. Сподіваємося, що також Данія доєднається до цього консорціуму", – заявив міністр.

25 травня співвласник Fire Point Денис Штілерман заявив, що його компанія бере участь у проєкті Freya разом із деякими європейськими країнами – причому процес уже перебуває на етапі випробування дослідних зразків.

Як повідомлялося, у травні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спільно з європейськими партнерами просуває створення антибалістичної коаліції та виробництво антибалістичних систем у Європі.

18 червня президент Володимир Зеленський анонсував у четвер "дуже важливу подію" на шляху до створення спільної з європейцями антибалістичної системи.

У той же день на "Рамштайні" міністр оборони України Михайло Федоров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали домовленість про антибалістичну програму. Домовленість спрямована на розвиток промислової співпраці між українськими та німецькими компаніями у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Йдеться про розвиток європейських і українських промислових спроможностей у напрямі антибалістики, а також підтримку майбутньої розробки та виробництва сучасних ракет-перехоплювачів. Як розповіли у Міноборони, це складова масштабного проєкту, який має на меті створення суверенного європейського рішення проти балістичних ракет.