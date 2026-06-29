Новий міністр оборони Данії Бруус прибув з першим закордонним візитом до України

Новий міністр оборони Данії Єппе Бруус (Jeppe Bruus) у понеділок, 29 червня, прибув із робочим візитом до Києва, де запевнив у продовженні підтримки України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Бруус провів у Києві переговори із українським колегою Михайлом Федоровим щодо поглиблення оборонної співпраці. Як зазначив Федоров, Данія з початку повномасштабного вторгнення вже надала допомогу Україні на майже 10 мільярдів євро.

"Це мій перший двосторонній візит за межі Королівства Данії в якості нового міністра оборони. Звісно, мені потрібно було поїхати до Києва, в Україну, щоб висловити як незмінну потужну підтримку з боку нового уряду Данії, так і від усього народу Данії на адресу народу України", – сказав Бруус на брифінгу із міністром оборони України.

Він подякував українцям за мужність у протистоянні російській агресії, підкресливши, що це боротьба, яку народ України веде і від імені Данії.

"Ми дуже вдячні за боротьбу, яку веде український народ проти російської агресії. Це не лише боротьба за свободу України, а й боротьба, яку ви ведете від імені Данії, датського народу та решти народів Європи. І саме тому, цілком логічно, що ми ще більше зближуємося у нашій співпраці, яка на даний момент є чудовою", – наголосив міністр.

Як повідомлялося, 3 червня у Данії у представили склад нового уряду на чолі з прем'єркою Метте Фредеріксен після досягнення коаліційної угоди між чотирма партіями.

Фредеріксен, яка обійматиме посаду прем'єр-міністерки вже третій термін, представила свій уряд, до складу якого увійде 21 міністр.

Міністерство закордонних справ зберіг за собою лідер центристської партії "Помірковані" Ларс Льокке Расмуссен.

Міністерство оборони очолив Єппе Бруус Крістенсен – член Соціал-демократичної партії Фредеріксен. Раніше він обіймав посади міністра з питань оподаткування і міністра з питань зеленого переходу.