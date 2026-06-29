Нідерланди мають намір активізувати впровадження безпілотних систем у збройні сили

Нідерланди мають намір збільшувати інвестиції в безпілотні військові системи, зокрема в БпЛА, повідомляє в понеділок Bloomberg з посиланням на доповідь міністерства оборони Нідерландів, присвячену статтям видатків оборонного бюджету.

"Нідерланди планують активно інвестувати в "розумне поєднання" високотехнологічних, доступних, взаємозамінних і безпілотних систем", – повідомляє агентство.

На 2025 рік Нідерланди збільшили річний оборонний бюджет на EUR3,4 млрд – до EUR27 млрд.

Згідно з доповіддю, міністерство планує протягом п'яти років домогтися того, щоб понад половина бойових можливостей збройних сил була пов'язана з безпілотними технологіями.

Також планується створити "лабораторію з розроблення безпілотних систем" і посилити системи ППО та ПРО.

Крім того, у доповіді містяться плани щодо збільшення чисельності військовослужбовців Нідерландів приблизно до 100 тис. до 2030 року за рахунок розширення набору рекрутів, а також утримання кадрів у складі збройних сил і покращення військової підготовки.