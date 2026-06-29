Просування окупантів сповільнилося майже удвічі на минулому тижні – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу окупації української території на 14,34 кв. км минулого тижня, що майже удвічі менше, ніж на позаминулому тижні, коли вони спромоглися захопити 26,31 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

При цьому на гуляйпільському напрямку в Запорізькій області темпи просування навіть збільшилися: противник захопив 6,61 кв. км, тоді як на позаминулому тижні 4,07 кв. км.

На добропільському на костянтинівському напрямку на заході Донецької області темпи майже не змінились – окупанти зайняли там 5,2 кв. км на минулому тижні, тоді як на позаминулому 5,72 кв. км.

На слов'янському напрямку в Донецькій області ворог суттєво зменшив темпи просування, захопивши в районі с. Різниківка 2,03 кв. км (на позаминулому – 5,51 кв. км), і ще 2,14 кв. км в районі сусіднього с. Закітне.

Також темпи просування окупантів скоротилося на куп'янському напрямку в Харківській області в районі с. Піщане – з 7,56 кв. км на позаминулому тижні до 2,21 кв км на початку минулого. При цьому з середини тижня просування ворога там не фіксувалося. Повністю зупинилося просування противника і на сумському напрямку.

Натомість на придніпровському напрямку в Запорізькій області на колишньому березі Каховського водосховища завдяки контрнаступальним діям Сил оборони площа ворожої окупації зменшилася на 3,85 кв км завдяки переходу відповідної ділянки в районі селища Степногірськ в тзв район проникнення ("сіру зону").

Зростання району проникнення спостерігалося на більшості напрямків, де окупанти просувалися, крім гуляйпільського та добропільського, де він несуттєво, але все ж скоротився. Сукупно на минулому тижні район проникнення зріс на 17,41 кв. км.

На інших напрямках фронту без змін.

Таким чином, згідно з даними DeepState, щодоби минулого тижня площа окупації зростала в середньому приблизно на 2 кв. км на добу, район проникнення – на 2,5 кв. км.

Позаминулого тижня площа окупації зростала в середньому на 3,8 кв. км на добу.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня поточного 2026 року воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, а в травні змогли повторити цей успіх. В проміжку між цим, у березні, площа ворожої окупації зростала на 4-5 кв. км на добу, у червні на 2-3 кв. км на добу.