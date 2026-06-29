Інтерфакс-Україна
Події
19:59 29.06.2026

Одна загибла, 12 постраждалих внаслідок авіаударів по Харкову

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Одна загибла, 12 постраждалих внаслідок авіаударів по Харкову
Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv

У понеділок, близько 15:40, російськи окупанти вдарили двома авіабомбами по Холодногірському району Харкова, одна людина загинула, 12 постраждалі.

"Один з авіаційних боєприпасів влучив у проїжджу частину поблизу нежитлової будівлі. Внаслідок атаки загинула 23-річна дівчина. Ще 10 людей постраждали. Серед них – молода дівчина, яка зазнала вибухового поранення та опіків близько 90% поверхні тіла. Пошкоджено трамвай, авто, контактну мережу електротранспорту, нежитлові будівлі. Другий авіаційний боєприпас влучив на територію приватного домоволодіння та не здетонував. Внаслідок удару постраждали дві жінки", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За її попередніми даними, російські військові застосували УМПБ-5.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося що внаслідок авіаудару одна людина загинула, 10 постраждали.

 

Теги: #харків #удар #наслідки

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