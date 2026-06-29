Інтерфакс-Україна
Події
19:31 29.06.2026

Окупанти просунулися в Закітному на слов'янському напрямку, захопивши 2 кв. км – DeepState

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Окупанти просунулися в Закітному на слов'янському напрямку, захопивши 2 кв. км – DeepState
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські окупанти за минулу добу просунулися у західній частині села Закітне Лиманської громади Донецької області уздовж правого берега річки Сіверський Дінець, свідчать мапи OSINT-проєкта DeepState.

Площа окупації при цьому зросла на 2,14 кв км, район проникнення (сіра зона) – ще на 0,14 кв. км.

Водночас, згідно з мапами, вся площа забудови села опинилася під контролем окупантів, а сусіднє село Крива Лука, яке було під сталим контролем ЗСУ, тепер частково в районі проникнення.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) на мапах до свого зведення станом на неділю малює подібну картину: Закітне повністю окуповане, Крива Лука в зоні інфільтрації російських окупантів.

"Російські війська нещодавно провели місію з інфільтрації на Слов'янському напрямку", – йдеться в тексті зведення без згадок про ці населені пункти.

Натомість в Генеральному штабі Збройних сил України не підтверджують цю інформацію. На мапі до зведення станом на 8:00 понеділка село Закітне показане під ударом противника, але переважно під контролем Сил оборони. Крива Лука цілком під контролем Сил оборони. "Сіру зону" Генштаб на своїх мапах не показує.

"На Слов'янському напрямку противник штурмував (у неділю – ІФ-У) 28 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука", – йшлося в тексті зведення.

Як повідомлялося, позаминулого тижня площа окупації зростала в середньому на 3,8 кв. км на добу.

 

 

 

 

 

Теги: #війна #донецька #ситуація

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