Польща та Швеція уклали угоду про військову взаємодію на Балтиці

Польща та Швеція уклали Балтійський морський пакт для поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони в регіоні Балтійського моря, повідомило в понеділок видання Affarsvarlden з посиланням на канцелярію шведського уряду.

"Співпраця охопить три сфери: політичну координацію, військове співробітництво й оборонну промисловість", – ідеться в повідомленні за підсумками переговорів прем'єр-міністрів Польщі Дональда Туска та Швеції Ульфа Крістерссона.

Повідомляється, що Стокгольм і Варшава домовилися спільно планувати операції в акваторії Балтійського моря, проводити навчання, обмінюватися інформацією та зміцнювати взаємодію. Також сторони мають намір розвивати співпрацю у сфері оборонної промисловості й технологій.

"У світлі серйозної геополітичної ситуації це вирішальний крок для гарантування безпеки в регіоні Балтійського моря", – наведено слова шведської міністерки закордонних справ Марії Мальмер Стенергард.

Як повідомила пресслужба уряду Швеції, у понеділок також досягнуто домовленості про закупівлю Польщею трьох підводних човнів типу A26 у компанії Saab. Крім того, Польща орендуватиме шведський підводний човен HMS Sodermanland до 2032 року. Вартість трьох підводних човнів становить 47 мільярдів шведських крон (близько $4,8 млрд). За даними Saab, до пакету також входять системи озброєння, навчання й технічна допомога. Перший підводний човен буде поставлено 2032 року, два інші – у 2034 та 2038 роках відповідно.

Швеція також зобов'язалася надавати підтримку програмі створення підводних човнів нового типу (NTS) приблизно з 2027 до 2038 року з можливістю продовження програми. Ця підтримка включатиме участь Польщі у шведських випробуваннях та експериментах із підводними човнами HMS Blekinge та HMS Skane A26.