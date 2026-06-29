Інтерфакс-Україна
Події
19:14 29.06.2026

Верховний суд США заблокував спробу Трампа звільнити Кук з ФРС до завершення розгляду справи

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Верховний суд США заблокував спробу Трампа звільнити Кук з ФРС до завершення розгляду справи

Верховний суд США п'ятьма голосами проти чотирьох відхилив спробу президента країни Дональда Трампа звільнити члена ради керуючих Федеральної резервної системи (ФРС) Лізу Кук, пише The Wall Street Journal.

Трамп намагався звільнити Кук у серпні 2025 року, посилаючись на звинувачення у шахрайстві з іпотекою, які висунув проти неї ексголова Федерального агентства житлового фінансування (FHFA) Білл Пулте. Пізніше міністерство юстиції США ініціювало розслідування у цій справі.

Кук, якій не висували офіційних звинувачень, подала позов до президента США. Вона заявила, що Трамп сфабрикував привід для її звільнення, порушивши закон про ФРС, згідно з яким президент має довести наявність вагомої причини, щоб відправити у відставку члена ради керуючих.

Верховний суд підтримав проміжні рішення двох нижчих інстанцій щодо блокування її звільнення на період розгляду позову. Отже, Кук зможе залишатися в раді керуючих місяці або навіть роки, доки її справу розглядатимуть у цих інстанціях, зазначає WSJ. Трамп не висував кандидатів на її заміну.

"За нашими прецедентами Кук мала право на попередження та певну можливість відреагувати перед відставкою", – йдеться в рішенні ВС.

Прийняття позиції уряду "дало б змогу президенту звільняти з посади члена ФРС у будь-який час, з будь-якої причини, без будь-якого попередження до та без будь-якої судової перевірки після", – зазначив суд. Трамп став першим американським президентом, який спробував звільнити одного з керівників центробанку.

Кук призначив до ради керуючих ФРС 2022 року тодішній президент Джо Байден.

Водночас Верховний суд у понеділок у рамках справи за участю Федеральної торгової комісії (FTC) дозволив главі держави звільняти чиновників наглядових відомств з будь-якої причини. Раніше судді дали зрозуміти, що вважають ФРС такою, що має право на особливий захист від політичного втручання.

Теги: #кук #суд #фрс #сша

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