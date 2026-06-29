Інтерфакс-Україна
Події
19:11 29.06.2026

У Чорнобильській зоні триває ліквідація лісових пожеж, радіаційний фон лишається в нормі – ДСНС

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У Чорнобильській зоні триває ліквідація лісових пожеж, радіаційний фон лишається в нормі – ДСНС

Ліквідація пожежі в лісових масивах Чорнобильської зони відчуження на півночі Київської області триває, до неї залучено понад 200 осіб та близько 60 одиниць спеціальної техніки.

"Радіаційний фон у зоні проведення робіт постійно контролюється. За результатами вимірювань його показники перебувають у межах норми", – повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій в понеділок.

Зазначається, що робота рятувальників проходить у надзвичайно складних умовах, оскільки через спеку температура безпосередньо в осередках горіння місцями сягає близько +50°С.

 

Теги: #чаес #радіація #пожежа

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В Чорнобильській зоні триває ліквідація лісових пожеж, радіаційний фон лишається в нормі – ДСНС

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