"Укренерго" планує обмеження електропостачання у вівторок увечері для промисловості та населення

НЕК "Укренерго" планує обмеження електропостачання у вівторок увечері, з 17:00 до 22:00, для промисловості та бізнесу, а також для населення в усіх регіонах України.

"У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 30 червня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: 17:00-22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, 17:00-22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги) ", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Як пояснює системний оператор, причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

Втім, "Укренерго" зазначає, що ситуація в енергосистемі може змінюватися і просить слідкувати за повідомленнями операторів системи розподілу (ОСР, обленерго).

Як повідомлялося, сьогодні низка обленерго почали попереджати про можливі обмеження електропостачання на вівторок на вечір.

"Укренерго" зі свого боку наголошувала на максимальній економії е/е у вечірні години, з 16:00 до 23:00, зазначаючи, що споживання через спеку суттєво збільшилося – порівняно з попередньою неділею, максимум споживання учора був на 7,4% вищим.