Інтерфакс-Україна
Події
18:46 29.06.2026

Шестеро людей загинули, 35 дістали поранень за день на Дніпропетровщині – ОВА

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Шестеро людей загинули, 35 дістали поранень за день на Дніпропетровщині – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Життя шістьох мирних мешканців забрала російська атака на обласний центр, ще 35 людей зазнали поранень у населених пунктах області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"До шести збільшилася кількість загиблих через атаку на Дніпро. У місті понівечені підприємство, училище, приватні оселі, автівки. Постраждали 29 людей… На Нікопольщині… У важкому стані до лікарні доправили 54-річну жінку. 37-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Четверо людей лікуватимуться амбулаторно", – повідомив він у Телеграм.

Також за уточненою інформацією, через нічну атаку на П’ятихатську громаду постраждали двоє людей. 72-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 41-річна жінка лікуватиметься вдома.

За його інформацією, у Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська, Покровська громади, понівечені адмінбудівля, заправка, магазини, приватні оселі, авто. У Кам’янському районі потерпала Криничанська громада. Зайнялося поле з ячменем. Також противник завдав удару по Петропавлівській громаді у Синельниковському районі, пошкоджена інфраструктура.

Теги: #дніпропетровщина #атаки_рф

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