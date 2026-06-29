ООН підтверджує страту окупантами 129 українських полонених з 2022 року

Російські окупанти продовжують систематичні порушення міжнародного права щодо українських військовополонених, йдеться у доповіді, оприлюдненій Управлінням ООН з прав людини в понеділок.

Повідомляється, що у період із середини листопада 2025 по січень 2026 року окупанти стратили щонайменше 16 захоплених у полон українських військовослужбовців. Починаючи з лютого 2022 року Управління ООН з прав людини підтвердило страти 129 українських військовополонених та інших осіб, які припинили участь в бойових діях, російськими військами.

Майже всі репатрійовані українські військовополонені, з якими було проведено інтерв’ю для доповіді, повідомили про катування або жорстоке поводження під час перебування в полоні, включаючи жорстокі побиття, застосування електричного струму, ненадання належної медичної допомоги та інші види жорстокого поводження. У доповіді також задокументовано сексуальне насильство щодо українських військовополонених, затриманих цивільних осіб та цивільних осіб на окупованій території.

Повідомляється, що на окупованій РФ території задокументовані катування і жорстоке поводження, свавільні затримання, занепокоєння щодо дотримання права на справедливий суд, примусовий призов осіб, які перебувають під захистом, а також подальша заборона української навчальної програми та примусове проведення державою-агресором занять із власного військово-патріотичного виховання серед дітей.

Доповідь містить рекомендації Російській Федерації, Україні та міжнародній спільноті, спрямовані на посилення захисту цивільних осіб, забезпечення відповідальності, підтримку постраждалих і відновлення критично важливої інфраструктури та основних послуг.

Доповідь ґрунтується на 1 926 інтерв’ю з потерпілими та свідками, 180 виїздах на місця подій, 48 візитів до місць позбавлення волі, 78 візитів до лікарень, моніторингу 33 судових засідань, а також технічному аналізі, аналізі супутникових знімків і даних з відкритих джерел.