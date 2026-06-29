Інтерфакс-Україна
Події
18:33 29.06.2026

ООН фіксує зростання кількості жертв серед цивільних від ударів РФ по інфраструктурі

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ООН фіксує зростання кількості жертв серед цивільних від ударів РФ по інфраструктурі

Систематичні та неодноразові атаки на енергетичну інфраструктуру України взимку 2025-2026 років спричинили масштабні перебої в наданні основних послуг і посилили вплив на цивільних осіб, йдеться у доповіді, оприлюдненій Управлінням ООН з прав людини в понеділок.

У доповіді задокументовано загибель 1 тис 272 цивільних осіб і поранення 6 тис 871 особи протягом звітного періоду, що на 40% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Основною причиною жертв серед цивільних осіб залишалися атаки із застосуванням далекобійних ракет і безпілотників. Зростання використання безпілотників малої дальності поблизу лінії фронту ще більше посилило ризики для цивільних осіб, ускладнило евакуацію та гуманітарні операції, а також посилило ізоляцію окремих громад.

Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні охоплює за період з 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026 року. "Наші висновки висвітлюють кілька вкрай тривожних тенденцій: тривалі атаки на енергетичну інфраструктуру України в зимовий період, зростання кількості жертв серед цивільних осіб по всій Україні, продовження катувань і жорстокого поводження з військовополоненими, а також подальші обмеження основоположних прав на окупованій території", – заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Даніель Белль.

Повідомляється, що з жовтня 2025 по березень 2026 року РФ завдала щонайменше 423 атаки на об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також щонайменше 74 удари по теплоелектроцентралях та інших об’єктах теплопостачальної інфраструктури.

"Втрата електро- та теплопостачання взимку вплинула на здоров’я, безпеку та можливість людей підтримувати належний рівень життя, особливо людей старшого віку, осіб з інвалідністю та сімей з дітьми… Наступної зими люди знову зіткнуться з такими ж труднощами, а якщо атаки поновляться – то навіть із ще більшими", – сказала Белль.

Теги: #оон #атаки_рф

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