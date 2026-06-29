До 7 людей, серед них – 2 підлітки, збільшилась кількість постраждалих через російську атаку по автобусу у Запоріжжі

Кількість поранених через російську атаку по муніципальному автобусу в обласному центрі зросла до семи людей, серед них – дві підлітки, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Сім людей, у тому числі дві дитини, постраждали у автобусі, поруч з яким вибухнув російський дрон у Запоріжжі. Дівчата 14 та 16 років, а також п’ятеро дорослих, віком від 23 до 64 років, отримують усю необхідну медичну допомогу", – написав він у Телеграмі.