Інтерфакс-Україна
Події
18:28 29.06.2026

До 7 людей, серед них – 2 підлітки, збільшилась кількість постраждалих через російську атаку по автобусу у Запоріжжі

1 хв читати
До 7 людей, серед них – 2 підлітки, збільшилась кількість постраждалих через російську атаку по автобусу у Запоріжжі

Кількість поранених через російську атаку по муніципальному автобусу в обласному центрі зросла до семи людей, серед них – дві підлітки, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Сім людей, у тому числі дві дитини, постраждали у автобусі, поруч з яким вибухнув російський дрон у Запоріжжі. Дівчата 14 та 16 років, а також п’ятеро дорослих, віком від 23 до 64 років, отримують усю необхідну медичну допомогу", – написав він у Телеграмі.

Теги: #запоріжжя #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:10 29.06.2026
Мати з трьома дітьми постраждали у Херсоні через атаку дрона – ОВА

Мати з трьома дітьми постраждали у Херсоні через атаку дрона – ОВА

17:09 29.06.2026
Щонайменше четверо постраждалих через ворожу атаку по автобусу у Запоріжжі – ОВА

Щонайменше четверо постраждалих через ворожу атаку по автобусу у Запоріжжі – ОВА

17:04 29.06.2026
У Харкові вже 10 постраждалих, одна людина загинула

У Харкові вже 10 постраждалих, одна людина загинула

16:45 29.06.2026
Семеро цивільних постраждали через ворожі атаки по Сумщині – ОВА

Семеро цивільних постраждали через ворожі атаки по Сумщині – ОВА

16:13 29.06.2026
До 5 зросла кількість постраждалих у Харкові, одна людина загинула

До 5 зросла кількість постраждалих у Харкові, одна людина загинула

15:40 29.06.2026
В Запоріжжі вже 8 поранених через удар дрона по маршрутці – обладміністрація

В Запоріжжі вже 8 поранених через удар дрона по маршрутці – обладміністрація

14:04 29.06.2026
УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя

УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя

13:59 29.06.2026
Запоріжжя: кількість загиблих через атаку дрона на бус зросла до трьох, відомо про 7 поранених

Запоріжжя: кількість загиблих через атаку дрона на бус зросла до трьох, відомо про 7 поранених

23:03 28.06.2026
У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок та об'єкт інфраструктури, є постраждала – ОВА

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок та об'єкт інфраструктури, є постраждала – ОВА

19:57 28.06.2026
До 17 зросла кількість травмованих у Запоріжжі внаслідок авіаудару РФ – ДСНС

До 17 зросла кількість травмованих у Запоріжжі внаслідок авіаудару РФ – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

За Галущенка внесли заставу в 150 млн грн – ВАКС

Обленерго почали повідомляти про можливі відключення е/е в останній день червня

Окупанти атакували маршрутку в Запоріжжі, 2 загиблих, серед 6 постраждалих є дитина – обладміністрація

У Дніпрі вже 21 поранений, п'ятеро у важкому стані – обладміністрація

В Дніпрі 4 загиблих і 10 постраждалих внаслідок атаки РФ – обладміністрація

ОСТАННЄ

6-річну дівчину ушпиталено у Львові через ураження блискавкою – мер

Генштаб повідомляє про ураження трьох мостів, склада та пункту управління окупантів на ТОТ

З Польщі за протиправну діяльність на користь РФ депортують 9 українців та 2 білорусів

Засновник кримських зоопарків отримав підозру у справі пограбування "Асканії-Нової" – прокуратура

Ощадбанк попередив про можливі перебої в роботі сервісів 29 червня

САП та НАБУ викрили нардепа на проханні $1 млн за "кришування" кол-центрів та відмивання коштів

Негода зірвала частину даху з будівлі РДА у Львові, у місті багато повалених дерев та обривів контактної мережі – мер

СБУ заочно повідомила про підозру генералам РФ, які командували повітряним ударом по Житомирщині у березні 2022 року

Щонайменше один загиблий і двоє поранених у Харкові внаслідок ворожого авіаудару

За Галущенка внесли заставу в 150 млн грн – ВАКС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА