18:10 29.06.2026
Мати з трьома дітьми постраждали у Херсоні через атаку дрона – ОВА
Фото: Херсонська ОВА
Жінка і троє дітей постраждали у Херсоні через атаку ворожого дрона, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
"Близько 11:00 у центрі Херсона росіяни атакували з дрона матір з трьома дітьми, які гралися на подвір’ї. У 34-річної жінки, 13-річного хлопчика й двох дівчаток віком 6 та 3 роки діагностували вибухові травми та гостру реакцію на стрес", – написав Прокудін у телеграм увечері в понеділок.
Постраждалих госпіталізували, медики надають їм всю необхідну допомогу, додав він.