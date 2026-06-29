Мати з трьома дітьми постраждали у Херсоні через атаку дрона – ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Жінка і троє дітей постраждали у Херсоні через атаку ворожого дрона, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 11:00 у центрі Херсона росіяни атакували з дрона матір з трьома дітьми, які гралися на подвір’ї. У 34-річної жінки, 13-річного хлопчика й двох дівчаток віком 6 та 3 роки діагностували вибухові травми та гостру реакцію на стрес", – написав Прокудін у телеграм увечері в понеділок.

Постраждалих госпіталізували, медики надають їм всю необхідну допомогу, додав він.