Генштаб повідомляє про ураження трьох мостів, склада та пункту управління окупантів на ТОТ

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України завдали 28 червня та в ніч на 29 червня ураження низці важливих військових цілей противника, переважно на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької України.

"Уражено автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині. Ці об’єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Результати ураження уточнюються", – повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в понеділок.

Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі окупованої Новосвітлівки Луганської області.

"Також уражено три пункти управління БпЛА противника у районах Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області (рф) та Бахмута на Донеччині, а також пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби загарбників у районі Великої Новосілки Донецької області", – йдеться в повідомленні.

Також підтверджено ураження двох об’єктів противника в районі Миняєво Московської області РФ, що забезпечували військовий зв’язок, 26 червня. Знищено одну будівлю, ще одна отримала значні пошкодження.