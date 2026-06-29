Інтерфакс-Україна
Події
17:22 29.06.2026

Генштаб повідомляє про ураження трьох мостів, склада та пункту управління окупантів на ТОТ

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Генштаб повідомляє про ураження трьох мостів, склада та пункту управління окупантів на ТОТ
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України завдали 28 червня та в ніч на 29 червня ураження низці важливих військових цілей противника, переважно на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької України.

"Уражено автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині. Ці об’єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Результати ураження уточнюються", – повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в понеділок.

Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі окупованої Новосвітлівки Луганської області.

"Також уражено три пункти управління БпЛА противника у районах Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області (рф) та Бахмута на Донеччині, а також пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби загарбників у районі Великої Новосілки Донецької області", – йдеться в повідомленні.

Також підтверджено ураження двох об’єктів противника в районі Миняєво Московської області РФ, що забезпечували військовий зв’язок, 26 червня. Знищено одну будівлю, ще одна отримала значні пошкодження.

Теги: #генштаб_зсу #ураження

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