Інтерфакс-Україна
Події
17:12 29.06.2026

З Польщі за протиправну діяльність на користь РФ депортують 9 українців та 2 білорусів

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З Польщі за протиправну діяльність на користь РФ депортують 9 українців та 2 білорусів
Фото: PAP

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) та Прикордонної служби (Straż Graniczna) затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі з метою їхнього негайного вислання з Польщі за протиправну діяльність на користь Росії, повідомив координатор спеціальних служб Томаш Семоняк.

"Співробітники ABW у співпраці з Прикордонною службою затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі з метою їхнього негайного вислання з Польщі. З осені 2025 року ці особи вербували та оплачували учасників демонстрацій, організованих серед українських біженців, які перебувають у Польщі. Згідно з висновками АБВ, ініціатива та кошти на ці цілі надходили з Росії, і ці дії кваліфікуються як спроба впливу на українських мігрантів у Польщі", – написав він у соцмережі Х.

Семоняк не уточнив, про які саме демонстрації йдеться.

Теги: #польща #семоняк #білоруси #українці

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