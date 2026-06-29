З Польщі за протиправну діяльність на користь РФ депортують 9 українців та 2 білорусів

Фото: PAP

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) та Прикордонної служби (Straż Graniczna) затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі з метою їхнього негайного вислання з Польщі за протиправну діяльність на користь Росії, повідомив координатор спеціальних служб Томаш Семоняк.

"Співробітники ABW у співпраці з Прикордонною службою затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі з метою їхнього негайного вислання з Польщі. З осені 2025 року ці особи вербували та оплачували учасників демонстрацій, організованих серед українських біженців, які перебувають у Польщі. Згідно з висновками АБВ, ініціатива та кошти на ці цілі надходили з Росії, і ці дії кваліфікуються як спроба впливу на українських мігрантів у Польщі", – написав він у соцмережі Х.

Семоняк не уточнив, про які саме демонстрації йдеться.