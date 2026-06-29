Щонайменше четверо постраждалих через ворожу атаку по автобусу у Запоріжжі – ОВА

Російськи окупанти атакували безпілотником автобус муніципального транспорту в обласному центрі, відомо про чотирьох поранених, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни влаштували полювання на цивільний транспорт у Запоріжжі: через дрон, що вибухнув поруч із автобусом, є поранені пасажири. Наразі чотирьом людям знадобилася допомога медиків", – написав він у Телеграмі.