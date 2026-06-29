Інтерфакс-Україна
Події
17:01 29.06.2026

Засновник кримських зоопарків отримав підозру у справі пограбування "Асканії-Нової" – прокуратура

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Засновник кримських зоопарків отримав підозру у справі пограбування "Асканії-Нової" – прокуратура

Кримський бізнесмен, засновник зоопарків в Криму отримав заочну підозру у справі про пограбування заповідника "Асканія-Нова", повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської обласної прокуратури Засновнику Ялтинського зоопарку "Казка" та парку левів "Тайган" заочно повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться в повідомленні відомства на сайті в понеділок.

За даними слідства, у жовтні 2023 року кримський бізнесмен уклав угоду з окупаційним директором біосферного заповідника. "Документ передбачав незаконну передачу тварин із "Асканії-Нової" до Криму", – зазначається в повідомленні.

За даними прокуратури, у березні 2024 року з території заповідника вивезли трьох дорослих корів унікальної сірої української породи. У квітні та червні – ще 10 зебр Чапмана.

"Збитки заповіднику оцінюють у понад 67,3 млн грн", – уточнюють в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Херсонській області.

"Асканія-Нова" є найбільшим степовим заповідником Європи, веде науково-дослідницьку діяльність й перебуває під захистом ЮНЕСКО, від розграбування його захищає стаття 56 IV Гаазької Конвенції, низка інших міжнародних організацій.

Теги: #офіс_генпрокурора #асканія_нова #зоопарки #крим

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