16:46 29.06.2026
Ощадбанк попередив про можливі перебої в роботі сервісів 29 червня
Державний Ощадбанк попередив про можливі тимчасові перебої в роботі окремих сервісів упродовж 29 червня через аномально високу температуру повітря та нестабільне енергопостачання.
Як повідомляється на сайті банку, технічні команди вже працюють над усуненням перебоїв і відновленням стабільної роботи сервісів.
В Ощадбанку заявили, що докладають зусиль, аби повністю відновити їх роботу до кінця дня.
За даними Нацбанку, станом на 1 травня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 534,47 млрд грн посідав друге місце серед 58 платоспроможних банків країни.