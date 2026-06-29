Ощадбанк попередив про можливі перебої в роботі сервісів 29 червня

Державний Ощадбанк попередив про можливі тимчасові перебої в роботі окремих сервісів упродовж 29 червня через аномально високу температуру повітря та нестабільне енергопостачання.

Як повідомляється на сайті банку, технічні команди вже працюють над усуненням перебоїв і відновленням стабільної роботи сервісів.

В Ощадбанку заявили, що докладають зусиль, аби повністю відновити їх роботу до кінця дня.

За даними Нацбанку, станом на 1 травня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 534,47 млрд грн посідав друге місце серед 58 платоспроможних банків країни.