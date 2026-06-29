Інтерфакс-Україна
Події
16:45 29.06.2026

Семеро цивільних постраждали через ворожі атаки по Сумщині – ОВА

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Семеро цивільних постраждали через ворожі атаки по Сумщині – ОВА

Семеро мирних мешканців постраждали внаслідок російських атак у Шосткінському районі у понеділок вдень, трьох з них ушпиталено, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Під ударами російських БпЛА була цивільна інфраструктура Глухівської та Середино-Будської громад. Важкі травми отримав 52-річний чоловік із Середини-Буди. Ворожий дрон влучив у його двір. Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків. Також у лікарні – двоє жительок Глухівської громади. Інші постраждалі лікуються амбулаторно", – написав він у Телеграм.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, повідомив Григоров.

Теги: #атаки_рф #сумщина

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