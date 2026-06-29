Інтерфакс-Україна
Події
16:44 29.06.2026

САП та НАБУ викрили нардепа на проханні $1 млн за "кришування" кол-центрів та відмивання коштів

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САП та НАБУ викрили нардепа на проханні $1 млн за "кришування" кол-центрів та відмивання коштів
Фото: https://www.facebook.com/NikolayTishenko/

За дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) прокурор за участю детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомив про підозру чинному народному депутату України, викритому на проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації, повідомляє САП.

"У межах досудового розслідування встановлено, що в серпні 2023 року народний депутат попросив $1 млн у громадянина, якого вважав одним з організаторів мережі кол-центрів. Натомість нардеп обіцяв не втручатися в їхню діяльність та сприяти усуненню компаній-конкурентів. Проте гроші за ці послуги він так і не отримав", – йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі в понеділок.

В повідомленні не вказано ім’я нардепа, як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело, йдеться про Миколу Тищенка.

За даними САП, також з’ясувалося, що депутат легалізував 12,6 млн грн через фіктивний договір дарування коштів, укладений із колишньою дружиною.

"Доведено, що жінка не мала законних доходів для такого подарунка, а фактичної передачі грошей не відбулося", – зазначають в САП.

Згідно з повідомленням, щоб остаточно легалізувати незаконні прибутки, депутат офіційно вніс недостовірні відомості про цей "подарунок" до своєї щорічної декларації.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Слідство триває.

Теги: #кол_центр #кришування #набу_сап #тищенко

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