Інтерфакс-Україна
Події
16:42 29.06.2026

Негода зірвала частину даху з будівлі РДА у Львові, у місті багато повалених дерев та обривів контактної мережі – мер

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Негода зірвала частину даху з будівлі РДА у Львові, у місті багато повалених дерев та обривів контактної мережі – мер

Львів накрила сильна гроза із градом, у місті фіксують численні наслідки негоди – обірвані контактні дроти, повалені дерева, зокрема, через шквальний вітер зірвало частину даху на будівлі Шевченківської районної адміністрації , повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Маємо повідомлення про повалені дерева на вулицях Коперника та Єфремова. Біля парку Франка дерево впало на тролейбус. Біля церкви Святого Юра також впало дерево, пошкодивши контактну мережу", – написав він у Телеграм.

Також є обриви контактної мережі на вулиці Соломії Крушельницької, на кільці Чорновола – Липинського, на перехресті Степана Бандери – Коперника та біля зупинки "Соборна" на вулиці Івана Франка. На Липинського також тимчасово відключена напруга. На перехресті Варшавська – Тунельна впав світлофор.

"Сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна. Усі міські служби працюють. Щойно погода дозволить безпечно виконувати роботи, розпочнемо ліквідацію наслідків", – додав мер.

Пізніше Садовой написав, що в місті негодою повалені 30 дерев да декілька крупних гілок.

"Станом на зараз у місті зафіксовано 30 повалених дерев та три великі гілки. Найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев. У Шевченківському районі повалено сім дерев, пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів", – поінформував мер у Телеграм.

За його словами, комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків негоди: розкрижовують дерева, прибирають проїжджу частину та тротуари, відновлюють контактну мережу й ліквідовують інші пошкодження.

Теги: #садовий #львів #гроза

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