СБУ заочно повідомила про підозру генералам РФ, які командували повітряним ударом по Житомирщині у березні 2022 року

Служба безпеки України зібрала доказову базу на двох представників вищого командування ЗС РФ, які спланували та віддали наказ на повітряний удар по місту Коростень на Житомирщині у ніч з 9 на 10 березня 2022 року, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в понеділок українська спецслужба зазначає, що тоді унаслідок ворожої атаки по житлових кварталах та іншій цивільній інфраструктурі райцентру один місцевий житель отримав тяжкі поранення і двоє громадян республіки Білорусь загинули. Також різного ступеня пошкодження зазнали більше півсотні приватних домівок на десяти вулицях міста.

Крім цього, як уточнюють в СБУ, в зоні вогневого ураження опинилися місцевий водогін, комерційний комплекс і станції техобслуговування автомобілів.

"Як з’ясувало розслідування, рішення на атаку по цивільних об’єктах Коростеня прийняли: генерал-полковник Олександр Чайко – на той час командувач військами східного військового округу рф; генерал-лейтенант Володимир Кравченко – командувач угруповання авіації оперативного угруповання військ рф "Схід", – інформують у відомстві.

Встановлено, що за наказом російських генералів їхні підлеглі вдарили по Коростеню щонайменше 12 фугасними і осколково-фугасними бомбами, виробленими на заводах російського "Науково-виробничого об’єднання "Базальт".

"Для атаки українського міста рашисти підняли в повітря два бомбардувальники", – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, поєднані з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.