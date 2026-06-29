Інтерфакс-Україна
Події
16:13 29.06.2026

До 5 зросла кількість постраждалих у Харкові, одна людина загинула

1 хв читати
До 5 зросла кількість постраждалих у Харкові, одна людина загинула

Станом на 16:00 кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Холодногірському району Харкова збільшилася до 5, ще одна людина загинула, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"На дану хвилину є підтверджена інформація про одну загиблу людину та п’ятьох поранених, серед них є важкі. Також пошкоджено трамвай та електричну мережу, більше 15-ти авто, будівля підприємства та прилеглі до місця влучання будинки", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв про одного загиблого і двох важко поранених внаслідок авіаудару.

Теги: #харків #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:09 29.06.2026
Щонайменше четверо постраждалих через ворожу атаку по автобусу у Запоріжжі – ОВА

Щонайменше четверо постраждалих через ворожу атаку по автобусу у Запоріжжі – ОВА

17:04 29.06.2026
У Харкові вже 10 постраждалих, одна людина загинула

У Харкові вже 10 постраждалих, одна людина загинула

16:45 29.06.2026
Семеро цивільних постраждали через ворожі атаки по Сумщині – ОВА

Семеро цивільних постраждали через ворожі атаки по Сумщині – ОВА

15:59 29.06.2026
Щонайменше один загиблий і двоє поранених у Харкові внаслідок ворожого авіаудару

Щонайменше один загиблий і двоє поранених у Харкові внаслідок ворожого авіаудару

15:40 29.06.2026
В Запоріжжі вже 8 поранених через удар дрона по маршрутці – обладміністрація

В Запоріжжі вже 8 поранених через удар дрона по маршрутці – обладміністрація

21:09 28.06.2026
Удар дрона спровокував пожежу в складській будівлі в Харкові

Удар дрона спровокував пожежу в складській будівлі в Харкові

14:02 28.06.2026
Одна людина постраждала через удар по АЗС у Харкові

Одна людина постраждала через удар по АЗС у Харкові

09:36 28.06.2026
Одна постраждала в Харкові внаслідок удару по багатоповерхівці

Одна постраждала в Харкові внаслідок удару по багатоповерхівці

09:03 28.06.2026
Російський дрон поцілив у багатоповерхівку в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Російський дрон поцілив у багатоповерхівку в Харкові, даних щодо постраждалих немає

18:24 26.06.2026
БпЛА поцілив в АЗС у Харкові, спалахнула пожежа

БпЛА поцілив в АЗС у Харкові, спалахнула пожежа

ВАЖЛИВЕ

За Галущенка внесли заставу в 150 млн грн – ВАКС

Обленерго почали повідомляти про можливі відключення е/е в останній день червня

Окупанти атакували маршрутку в Запоріжжі, 2 загиблих, серед 6 постраждалих є дитина – обладміністрація

У Дніпрі вже 21 поранений, п'ятеро у важкому стані – обладміністрація

В Дніпрі 4 загиблих і 10 постраждалих внаслідок атаки РФ – обладміністрація

ОСТАННЄ

З Польщі за протиправну діяльність на користь РФ депортують 9 українців та 2 білорусів

Засновник кримських зоопарків отримав підозру у справі пограбування "Асканії-Нової" – прокуратура

Ощадбанк попередив про можливі перебої в роботі сервісів 29 червня

САП та НАБУ викрили нардепа на проханні $1 млн за "кришування" кол-центрів та відмивання коштів

Негода зірвала частину даху з будівлі РДА у Львові, у місті багато повалених дерев та обривів контактної мережі – мер

СБУ заочно повідомила про підозру генералам РФ, які командували повітряним ударом по Житомирщині у березні 2022 року

За Галущенка внесли заставу в 150 млн грн – ВАКС

ДАЗВ: у зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж, радіаційний фон не перевищує контрольних рівнів

САП: завершено слідство щодо нардепа за незаконне збагачення на понад 12,7 млн грн

Філатов: Загиблі у Дніпрі – це просто люди, які працювали на благо свого рідного міста

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА