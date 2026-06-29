До 5 зросла кількість постраждалих у Харкові, одна людина загинула

Станом на 16:00 кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Холодногірському району Харкова збільшилася до 5, ще одна людина загинула, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"На дану хвилину є підтверджена інформація про одну загиблу людину та п’ятьох поранених, серед них є важкі. Також пошкоджено трамвай та електричну мережу, більше 15-ти авто, будівля підприємства та прилеглі до місця влучання будинки", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв про одного загиблого і двох важко поранених внаслідок авіаудару.