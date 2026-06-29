В Запоріжжі вже 8 поранених через удар дрона по маршрутці – обладміністрація

Фото: https://www.zoda.gov.ua

Кількість поранених через ворожу атаку по маршрутному мікроавтобусу в Запоріжжі в понеділок збільшилася до восьми, про зміну кількості загиблих не повідомляється.

"Всі перебувають під наглядом медиків", – повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Телеграм.

Раніше Федоров повідомляв про трьох загиблих та сімох поранених сім людей віком від 50 до 77 років. До того повідомлялося, що серед постраждалих є дитина, пізніше ця інформація не підтверджувалася.