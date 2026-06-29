Інтерфакс-Україна
Події
15:40 29.06.2026

В Запоріжжі вже 8 поранених через удар дрона по маршрутці – обладміністрація

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В Запоріжжі вже 8 поранених через удар дрона по маршрутці – обладміністрація
Фото: https://www.zoda.gov.ua

Кількість поранених через ворожу атаку по маршрутному мікроавтобусу в Запоріжжі в понеділок збільшилася до восьми, про зміну кількості загиблих не повідомляється.

"Всі перебувають під наглядом медиків", – повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Телеграм.

Раніше Федоров повідомляв про трьох загиблих та сімох поранених сім людей віком від 50 до 77 років. До того повідомлялося, що серед постраждалих є дитина, пізніше ця інформація не підтверджувалася.

Теги: #запоріжжя #атаки_рф

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