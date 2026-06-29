За Галущенка внесли заставу в 150 млн грн – ВАКС

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який є фігурантом справи "Мідас" про корупцію, внесено заставу в 150 млн грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

"За Галущенка внесено заставу в 150 млн грн", – сказали в суді в понеділок.

Як повідомлялося, колишнього міністра енергетики було затримано під час спроби виїзду з України у межах справи "Мідас" 15 лютого. 16 лютого йому повідомили про підозру у справі "Мідас": інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

У квітні ВАКС продовжив Галущенку строк тримання під вартою ще на два місяці, залишивши альтернативу застави в 200 млн грн.

В червні ВАКС продовжив строк тримання під вартою ексміністру, але зменшив заставу до 150 млн грн.