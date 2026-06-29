Інтерфакс-Україна
Події
15:24 29.06.2026

ДАЗВ: у зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж, радіаційний фон не перевищує контрольних рівнів

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ДАЗВ: у зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж, радіаційний фон не перевищує контрольних рівнів

У Чорнобильській зоні триває ліквідація пожеж, що виникли на її території внаслідок падіння ворожих БпЛА, зокрема 29 червня повністю ліквідовано пожежу в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень, повідомила пресслужба Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

"29 червня повністю ліквідовано пожежу в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень. На інших ділянках – тривають роботи з локалізації та недопущення поширення вогню", – йдеться у повідомленні ДАЗВ у Фейсбуці у понеділок.

Повідомляється, що до ліквідації загорянь залучено сили підприємств сфери управління ДАЗВ, підрозділи ДСНС та спеціалізовану техніку. До зони відчуження направлені сили та засоби зведеного загону ДСНС в Київській області. Для моніторингу обстановки використовується відеоспостереження, а також можливості Сил оборони України.

Радіаційний контроль здійснюється в безперервному режимі автоматизованою системою моніторингу. Перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не зафіксовано. ДАЗВ продовжує координувати роботу всіх залучених служб.

Ситуація перебуває під постійним контролем.

Теги: #чорнобильська_зона #дазв #пожежі

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