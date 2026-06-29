Інтерфакс-Україна
Події
15:16 29.06.2026

САП: завершено слідство щодо нардепа за незаконне збагачення на понад 12,7 млн грн

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САП: завершено слідство щодо нардепа за незаконне збагачення на понад 12,7 млн грн

САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо чинного нардепа за незаконне збагачення на понад 12,7 млн грн, повідомляє САП.

"Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо народного депутата України IX скликання. Його підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 12,7 млн грн", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

В повідомленні не вказано ім’я депутата, судячи з фабули справи, йдеться про Олександра Качного (депутатська група "Платформа за життя і мир").

В антикорупційній прокуратурі нагадують, що народний обранець у 2020 – 2021 роках придбав активи, вартість яких на 12,7 млн грн перевищувала його законні доходи.

"Мова йде про квартиру в центрі м. Києва площею 132,6 кв. м та вартістю 5,632 млн грн; елітний ремонт та облаштування вказаної квартири на суму 5,656 млн грн; котедж і земельну ділянку в курортному селищі Коблевому загальною вартістю 1,694 млн грн", – зазначають в САП.

Згідно з повідомленням, слідство встановило, що попри фіктивне оформлення майна на свого знайомого нардеп з грудня 2021 року проживав у столичній квартирі, особисто керував усіма ремонтними роботами та оплачував їх готівкою.

На сьогодні детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Теги: #качний #набу_сап

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