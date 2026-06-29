Філатов: Загиблі у Дніпрі – це просто люди, які працювали на благо свого рідного міста

Мер Дніпра Борис Філатов розповів про те, кого убили російські окупанти у понеділок.

"Сьогодні росія вбила ще п’ятьох мирних дніпрян. Жінку, що була операторкою лінії заготовок для звичайних пластикових пляшок. Чоловіка, який також опікувався виробництвом. Трьох будівельників, котрі лагодили дах цеху після попередніх ворожих ударів. Це люди, які просто працювали на благо свого рідного міста", – написав він у Телеграмі.

Філатов висловив співчуття родинам загиблих.

Він також зазначив, що зараз у міських лікарнях залишаються постраждалі зі важкими осколковими пораненнями та різними переломами. "Медики роблять усе необхідне", – написав він

Раніше повідомлялось про 29 постраждалих через ворожу атаку, ймовірно, балістичною ракетою.