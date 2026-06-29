Інтерфакс-Україна
Події
14:55 29.06.2026

Окупанти атакували пожежну машину в Нікополі, в Дніпрі постраждалих вже 29 – Зеленський

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Окупанти атакували пожежну машину в Нікополі, в Дніпрі постраждалих вже 29 – Зеленський
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по інфраструктурі в місті Дніпро в понеділок зросла до 29, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На місці зараз триває рятувальна операція. Залучені всі служби, допомагають людям усім необхідним. На жаль, станом на зараз відомо, що п’ять людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Двадцять дев’ять людей поранені внаслідок цього удару", – написав Зеленський в Телеграм.

Також, за його словами, у місті Нікополь Дніпропетровської області окупанти завдали повторного удару по рятувальниках, по пожежній автівці.

Як повідомляється в телеграм-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій, постраждалих внаслідок удару по Нікополю нема. "Під час ліквідації пожежі після російського удару по АЗС рятувальники двічі потрапили під повторний обстріл. Спочатку росіяни пошкодили один пожежний автомобіль, а коли на допомогу прибув інший екіпаж – атакували знову. Другий автомобіль також зазнав пошкоджень. На щастя, надзвичайники не постраждали", – йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти керованими авіабомбами пошкодили пожежно-рятувальну частину та дві одиниці техніки у місті Дружківка Донецької області. "На щастя, особовий склад не постраждав", – розповіли в ДСНС.

Зеленський повідомив, що окупанти також завдавали удари по об’єктах енергетики в Сумській, Одеській, Чернігівській областях, а також по місту Херсон та Харківській області. Також президент згадав ворожий удар по маршрутному мікроавтобусу в Запоріжжі, внаслідок чого троє людей загинули, шестеро були поранені, і серед них дитина.

"Дуже важливо протидіяти цьому російському терору. Має бути більше захисту для людей від таких жахливих ударів. Передусім нам треба антибалістика. Важливо, щоб у Європі робота над власним антибалістичним захистом була максимально активною. Свої системи, ракети. Чим швидше таких можливостей стане більше, тим більше життів вдасться захистити", – сказав президент.

Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих та 28 постраждалих у Дніпрі.

Теги: #дніпро #атаки_рф #дснс #зеленський

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