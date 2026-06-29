Інтерфакс-Україна
Події
14:51 29.06.2026

Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" – "Генерал Черешня"

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Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" – "Генерал Черешня"
Фото: https://www.facebook.com/generalcherry.fpv/

Сили оборони за допомогою дронів-перехоплювачів українського виробництва вперше знищили новий російський безпілотник "Сокол-И", розроблений для боротьби з українськими розвідувальними та ударними БпЛА, повідомила пресслужба DefenceTech-компанії "Генерал Черешня", яка спеціалізується на розробці та серійному виробництві ударних FPV-дронів, перехоплювачів повітряних цілей (для знищення "Шахедів" і ворожих розвідників) та безпілотників на оптоволокні.

"Українські військові вперше знищили новий російський безпілотник "Сокол-И", який окупанти розробили для боротьби з українськими розвідувальними та ударними БпЛА Ураження здійснили пілоти 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, застосувавши дрон-перехоплювач "Генерал Черешня AIR"", – йдеться у повідомленні компанії, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Зазначається, що "Сокол-И" є однією з новітніх російських розробок у сегменті безпілотників-перехоплювачів. Його представили лише близько місяця тому як спеціалізований засіб боротьби з українськими БпЛА, однак вже зараз українські військові продемонстрували здатність ефективно протидіяти новій загрозі.

За заявленими російськими медіа характеристиками, безпілотник здатний розвивати швидкість до 150 км/год, діяти на висотах до 5 тис м та має корпус із пінопласту для здешевлення виробництва. Для ураження цілей він може використовувати бойову частину з дистанційним підривом або здійснювати кінетичне перехоплення.

У компанії "Генерал Черешня" зазначають, що успішне перехоплення дронів "Сокол-И" підтверджує ефективність українських дронів-перехоплювачів як проти ударних і розвідувальних БпЛА, так і проти нових спеціалізованих російських безпілотників.

Дрони-перехоплювачі "Генерал Черешня AIR" вже продемонстрували ефективність протидії масовим російським безпілотникам типу "Молния", адже за даними системи ситуаційної обізнаності DELTA вони збивають 44% серед усіх уражень "Молнии", чим підтвердили перспективність розвитку класу фронтових перехоплювачів для протидії висхідним загрозам із боку російських БпЛА.

Теги: #сокол_и #генерал_черешня #бпла

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