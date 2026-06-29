До другого етапу програми "Тисячовесна" допущено 2161 або 82% проєктів

Фото: Мінкультури

До другого етапу конкурсу програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна" допущено 2161 із 2634 проєктів, експертне оцінювання триватиме до 28 липня – 7 серпня.

Прийом заявок на участь у програмі "Тисячовесна" завершився 4 червня. Загалом було подано 2634 заявки.

За результатами першого технічного етапу до експертного оцінювання допущено: за напрямом "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж" – 462; за напрямом "Візуальне мистецтво" – 196 проєктів; за напрямом "Сучасна музика" – 293 проєкти; за напрямом "Перформативне мистецтво" – 282 проєкти; за напрямом "Ігрові фільми та серіали" – 404 проєкти; за напрямом "Неігрові (документальні) фільми та серіали" – 354 проєкти; за напрямом "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" – 170 проєктів.

Зокрема, на в категорії "Ігрові фільми та серіали" подалося багато різноманітних проєктів про відомі постаті, спорт, історичні події і війну. Зокрема, серед заявок є фільми про фетхувальницю Ольгу Харлан, футбольного тренера Валерія Лобановського, хореографа Павла Вірського, композитора Володимира Івасюка і родину меценатів Терещенків.

Крім того, багато конкурсних заявок звертаються до таких тем як: повномасштабна війна; історії про українських військових та оборону України; Голодомор; Друга світова війна; Українська революціі 1917-1918 років; події Майдану; Чорнобильська катастрофа.

В категорії "Сучасна музика" подалося багато як дебютних проєктів так і від більш відомих на сьогодні виконавців. Зокрема, серед заявників можна зустріти проєкти для Ziferblat, Маші Кондратенко, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть, Victoria Niro, Білий Бо, гуртів "Фіолет" і "Мертвий півень".

Крім того, серед заявок створення альбомів для: FROLOV, Діля, The Nikas, Liona, CrazyBand, Розалі Номбре, Moris, Artur, Жгуччі, гурту "ОлІвЄ", гурту "Побутовий реп", гурту Stelsi, Мирослава Кувалдіна, Богдана Купера і багарьох інших виконавців і проєктів.

Експертне оцінювання триватиме до 28 липня. За напрямом Мінкульту (аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж) – орієнтовно 7 серпня. Саме на цьому етапі відбудеться комплексна фахова оцінка поданих проєктів понад 180-ма експертами.

Кожен проєкт оцінюватимуть п’ять незалежних експертів за десятьма критеріями, серед яких: відповідність поданого проєкту тематиці та конкурсу; відповідність кошторису творчому задуму; професійність команди; потенціал залучення аудиторії; художня та змістова цінність; оригінальність ідеї; суспільна значущість та потенційний вплив; інклюзивність, безбар’єрність і різноманіття; реалістичність реалізації; досвід команди у втіленні подібних проєктів.

За результатами оцінювання буде сформовано рейтинговий перелік учасників, які продовжать участь у наступному етапі конкурсу – пітчингу. Фінальні пітчинги у форматі фестивалю відбудуться з 12 до 16 серпня. Учасники презентують проєкти експертам та конкурсним комісіям, які визначать переможців програми.

Орієнтовне фінансування за напрямами: ігрові фільми та серіали – 1,9 млрд грн; неігрові (документальні) фільми та серіали – 240 млн грн; анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії – 490 млн грн; сучасна музика – 300 млн грн; перформативне мистецтво – 400 млн грн; візуальне мистецтво – 300 млн грн; аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж – 260 млн грн.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.