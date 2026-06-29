Інтерфакс-Україна
Події
14:49 29.06.2026

До другого етапу програми "Тисячовесна" допущено 2161 або 82% проєктів

3 хв читати
До другого етапу програми "Тисячовесна" допущено 2161 або 82% проєктів
Фото: Мінкультури

До другого етапу конкурсу програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна" допущено 2161 із 2634 проєктів, експертне оцінювання триватиме до 28 липня – 7 серпня. 

Прийом заявок на участь у програмі "Тисячовесна" завершився 4 червня. Загалом було подано 2634 заявки.

За результатами першого технічного етапу до експертного оцінювання допущено: за напрямом "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж" – 462; за напрямом "Візуальне мистецтво" – 196 проєктів; за напрямом "Сучасна музика" – 293 проєкти; за напрямом "Перформативне мистецтво" – 282 проєкти; за напрямом "Ігрові фільми та серіали" – 404 проєкти; за напрямом "Неігрові (документальні) фільми та серіали" – 354 проєкти;  за напрямом "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" – 170 проєктів.

Зокрема, на в категорії "Ігрові фільми та серіали" подалося багато різноманітних проєктів про відомі постаті, спорт, історичні події і війну. Зокрема, серед заявок є фільми про фетхувальницю Ольгу Харлан, футбольного тренера Валерія Лобановського, хореографа Павла Вірського, композитора Володимира Івасюка і родину меценатів Терещенків. 

Крім того, багато конкурсних заявок звертаються до таких тем як: повномасштабна війна; історії про українських військових та оборону України; Голодомор; Друга світова війна; Українська революціі 1917-1918 років; події Майдану; Чорнобильська катастрофа.

В категорії "Сучасна музика" подалося багато як дебютних проєктів так і від більш відомих на сьогодні виконавців. Зокрема, серед заявників можна зустріти проєкти для Ziferblat, Маші Кондратенко, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть, Victoria Niro, Білий Бо, гуртів "Фіолет" і "Мертвий півень".

Крім того, серед заявок створення альбомів для: FROLOV, Діля, The Nikas, Liona, CrazyBand, Розалі Номбре, Moris, Artur, Жгуччі, гурту "ОлІвЄ", гурту "Побутовий реп", гурту Stelsi, Мирослава Кувалдіна, Богдана Купера і багарьох інших виконавців і проєктів.

Експертне оцінювання триватиме до 28 липня. За напрямом Мінкульту (аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж) – орієнтовно 7 серпня. Саме на цьому етапі відбудеться комплексна фахова оцінка поданих проєктів понад 180-ма експертами.

Кожен проєкт оцінюватимуть п’ять незалежних експертів за десятьма критеріями, серед яких: відповідність поданого проєкту тематиці та конкурсу; відповідність кошторису творчому задуму; професійність команди; потенціал залучення аудиторії; художня та змістова цінність; оригінальність ідеї; суспільна значущість та потенційний вплив; інклюзивність, безбар’єрність і різноманіття; реалістичність реалізації; досвід команди у втіленні подібних проєктів.

За результатами оцінювання буде сформовано рейтинговий перелік учасників, які продовжать участь у наступному етапі конкурсу – пітчингу. Фінальні пітчинги у форматі фестивалю відбудуться з 12 до 16 серпня. Учасники презентують проєкти експертам та конкурсним комісіям, які визначать переможців програми.

Орієнтовне фінансування за напрямами: ігрові фільми та серіали – 1,9 млрд грн; неігрові (документальні) фільми та серіали – 240 млн грн; анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії – 490 млн грн; сучасна музика – 300 млн грн; перформативне мистецтво – 400 млн грн; візуальне мистецтво – 300 млн грн; аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж – 260 млн грн.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.

Теги: #тисячовесна #проєкти #заявки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:38 29.06.2026
Мінкультури допустило 83% заявок аудіовізуальних шоу та роликів для соцмереж до наступного етапу програми "Тисячовесна"

Мінкультури допустило 83% заявок аудіовізуальних шоу та роликів для соцмереж до наступного етапу програми "Тисячовесна"

13:05 26.06.2026
Данія та НЕФКО підтримають 6 нових проєктів відновлення на Миколаївщині з бюджетом близько EUR30 млн

Данія та НЕФКО підтримають 6 нових проєктів відновлення на Миколаївщині з бюджетом близько EUR30 млн

06:16 26.06.2026
Для повноцінного запуску УФКС потрібно мобілізувати 15 млн євро до кінця 2026р – Бережна

Для повноцінного запуску УФКС потрібно мобілізувати 15 млн євро до кінця 2026р – Бережна

03:47 23.06.2026
Одеса та Італія обговорили будівництво нового корпусу обласної дитячої лікарні в Одесі

Одеса та Італія обговорили будівництво нового корпусу обласної дитячої лікарні в Одесі

11:21 22.06.2026
В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки

В Мінкультури хотіли б, щоб "Тисячовесна" підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі та ярмарки

15:01 21.06.2026
На "Тисячовесну" подалися фільми про Харлан, Лобановського, Вірського, Івасюка і родину Терещенків

На "Тисячовесну" подалися фільми про Харлан, Лобановського, Вірського, Івасюка і родину Терещенків

15:50 20.06.2026
Заявки на участь у програмі "Скринінг здоров'я 40+" подали 1 млн громадян – Свириденко

Заявки на участь у програмі "Скринінг здоров'я 40+" подали 1 млн громадян – Свириденко

10:05 20.06.2026
Держкіно допустило 90% заявок ігрових фільмів та серіалів до наступного етапу програми "Тисячовесна"

Держкіно допустило 90% заявок ігрових фільмів та серіалів до наступного етапу програми "Тисячовесна"

13:58 19.06.2026
Держмистецтв допустило 90% заявок перформативного мистецтва до наступного етапу програми "Тисячовесна"

Держмистецтв допустило 90% заявок перформативного мистецтва до наступного етапу програми "Тисячовесна"

13:12 19.06.2026
На "Тисячовесну" в музиці подалися проєкти для Ziferblat, Маші Кондратенко, Carpetman, Артем Пивоваров, Марини Круть і Atlas Festival

На "Тисячовесну" в музиці подалися проєкти для Ziferblat, Маші Кондратенко, Carpetman, Артем Пивоваров, Марини Круть і Atlas Festival

ВАЖЛИВЕ

За Галущенка внесли заставу в 150 млн грн – ВАКС

Обленерго почали повідомляти про можливі відключення е/е в останній день червня

Окупанти атакували маршрутку в Запоріжжі, 2 загиблих, серед 6 постраждалих є дитина – обладміністрація

У Дніпрі вже 21 поранений, п'ятеро у важкому стані – обладміністрація

В Дніпрі 4 загиблих і 10 постраждалих внаслідок атаки РФ – обладміністрація

ОСТАННЄ

В Запоріжжі вже 8 поранених через удар дрона по маршрутці – обладміністрація

За Галущенка внесли заставу в 150 млн грн – ВАКС

ДАЗВ: у зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж, радіаційний фон не перевищує контрольних рівнів

САП: завершено слідство щодо нардепа за незаконне збагачення на понад 12,7 млн грн

Філатов: Загиблі у Дніпрі – це просто люди, які працювали на благо свого рідного міста

Окупанти атакували пожежну машину в Нікополі, в Дніпрі постраждалих вже 29 – Зеленський

Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" – "Генерал Черешня"

ВАКС обрав нардепу Кузьміних цілодобовий домашній арешт і стягнув в дохід держави заставу

Румунія 29-30 червня обмежує рух вантажівок з України через ПП "Порубне" та "Красноїльськ" через складні погодні умови

В Україні почала роботу Мапа студентського спорту SportOsvita

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА