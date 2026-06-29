Інтерфакс-Україна
Події
14:42 29.06.2026

ВАКС обрав нардепу Кузьміних цілодобовий домашній арешт і стягнув в дохід держави заставу

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ВАКС обрав нардепу Кузьміних цілодобовий домашній арешт і стягнув в дохід держави заставу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для обвинуваченого в хабарництві народного депутата Сергія Кузьміних запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, зобов’язав носити електронний браслет і стягнув в дохід держави заставу в розмірі 49 тис. грн, визначену йому раніше в якості запобіжного заходу.

Таке рішення ВАКС оголосив в понеділок, розглянувши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про звернення в дохід держави застави, визначеної для Кузьміних, та зміну запобіжного заходу для обвинуваченого на тримання під вартою.

"Клопотання прокурора… задовольнити частково. Звернути в дохід держави заставу в розмірі 49 тис. 620 грн 23, внесену Кузьміних 23 травня 2023 року на виконання ухвали слідчого… Застосувати до Кузьміних Сергія Володимировича… запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", – зазначила суддя, оголошуючи ухвалу.

За рішенням ВАКС, нардеп може залишати місце проживання в Житомирі виключно для перебування в найближчому укритті під час сигналу повітряної тривоги.

Строк дії запобіжного заходу – 2 місяці.

Також суд поклав на обвинуваченого обов’язки: з’являтися за кожним викликом до суду, повідомляти про зміну місця проживання або місця роботи, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та носити електронних засіб контролю.

Ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту передано на виконання до органів поліції, контроль за її виконанням покладено на прокурорів САП.

Ухвала оскарженню не підлягає. ВАКС оголосив резолютивну частину ухвали.

Наступна дата судового засідання з розгляду справи за обвинуваченням Кузьміних призначена на 30 червня 2026 року.

В понеділок вранці САП повідомила, що нардепа, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині, затримано за систематичну неявку на судові засідання.

Антикорупційна прокуратура нагадувала, що, за даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу одержав 558 тис. грн неправомірної вигоди.

"Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством – лікарнею в місті Житомирі – з приватним підприємством. Кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі", – уточнюють в САП.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Обвинувальний акт було скеровано до суду ще у 2022 році. Попри це, наголошували в САП, упродовж майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з’являвся у судові засідання. Зокрема, він не прибув у судові засідання 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року. За дві з цих неявок суд застосував до обвинуваченого грошове стягнення – ухвалами від 24 листопада 2025 року та від 27 квітня 2026 року. Окремі неявки обвинувачений обґрунтовував закордонними службовими відрядженнями, що збігалися в часі з призначеними засіданнями суду.

"Зазначимо, що систематичне ухилення обвинуваченого від участі у судовому розгляді створило реальну загрозу затягування провадження. Захід забезпечення та запобіжний захід ініційовано прокурором САП з метою недопущення подальшого ухилення обвинуваченого від суду та забезпечення завершення судового розгляду в розумні строки", – пояснювали в САП.

Теги: #вакс #кузьміних #хабар #сап

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