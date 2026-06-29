Румунія 29-30 червня обмежує рух вантажівок з України через ПП "Порубне" та "Красноїльськ" через складні погодні умови

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Державна митна служба (ДМС) України попередила про тимчасові обмеження руху вантажного транспорту в пунктах пропуску "Порубне – Сірет" та "Красноїльськ – Вікову де Сус" на українсько-румунському кордоні на основі інформації від румунської сторони.

Як зазначається у телеграм-каналі українського відомства, обмеження діятимуть щонайменше 29 та 30 червня 2026 року в період з 12:00 до 20:00 у зв’язку зі складними погодними умовами. У зазначені години пропуск вантажних транспортних засобів у напрямку "виїзд з України", а також їх подальше переміщення територією Румунії здійснюватися не буде.

Зазначається, що це стосується всіх вантажівок, зокрема й порожніх. Обмеження можуть коригуватися залежно від температурного режиму. Митники закликають перевізників врахувати цю інформацію під час планування маршрутів і перетину держкордону.