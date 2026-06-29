В Україні почала роботу Мапа студентського спорту SportOsvita

У Києві презентували цифрову платформу SportOsvita, яка допомагатиме допомагає абітурієнтам і студентам знайти університет, де є обрана спеціальність і реальні умови для тренувань, змагань і росту у своєму виді спорту.

"SportOsvita – це значно більше, ніж цифровий сервіс, а інструмент, який допомагає молоді знаходити можливості для занять спортом, регулярно тренуватися й розкривати свій потенціал без необхідності обирати між освітою та спортом", – зазначив заступник міністра молоді та спорту Сергій Тимофєєв на презентації платформи у понеділок.

Усього у поточній версії мапи SportOsvita розміщено дані про 104 вищих закладів, фотографії 165 об’єктів спортивної інфраструктури, 48 олімпійських і 127 неолімпійських видів спорту.

Усього дані цифрової платформи охоплюють 28 категорій спортивних об’єктів: криті зали та манежі, зали для єдиноборств і силових видів спорту, та інше.

Окрім цінності для молоді, SportOsvita має переваги і для держави, оскільки створює основу для рішень у студентському спорті: розвитку спортивних клубів і ліг, підтримки студентів-спортсменів, оновлення інфраструктури.

"Ця платформа також важливий інструмент розвитку та підвищення конкурентоспроможності університетів. Якщо урахувати, що в Україні існує більше 200 суб’єктів вищої освіти, то більшість із них мають ще потенціал бути зареєстрованими у SportOsvita", – сказав заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.