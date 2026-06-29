Інтерфакс-Україна
Події
14:21 29.06.2026

Перший в Україні проєкт молодіжного соціального житла презентовано у Львові

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Перший в Україні проєкт молодіжного соціального житла презентовано у Львові

У Львові презентували проєкт MOLOHOUSE – перше в Україні молодіжне соціальне житло інклюзивного типу, повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Нова секція загальною площею 3070 кв. м матиме 53 сучасні безбар’єрні квартири (близько 36 кв. м кожна). Претендувати на проживання у будинку може працевлаштована молодь віком до 25 років, яка переїхали до Львова з інших областей. Відбір мешканців відбуватиметься відкрито через конкурсну комісію. Жити тут можна буде до трьох років, а орієнтовна вартість оренди становитиме 5-7 тис. грн на місяць. Наразі у будинку завершують роботи.

"Ми хочемо, щоб місто допомагало тим, кого сьогодні найбільше потребує. Ми хочемо, щоб у Львові з’явився повноцінний фонд соціального житла. І щоб в Україні нарешті запрацював сучасний закон про соціальне житло, який дасть можливість реалізовувати такі проєкти системно, а не як виняток", – сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Оскільки місто прагне підтримати фахівців, яких сьогодні найбільше потребує громада, житло розподілятиметься за чіткими секторальними квотами: 20% – освітяни (вчителі, викладачі); 20% – медики та реабілітологи; 20% – представники культури, креативних індустрій та арттерапії, а також працівники ДСНС, поліції й інших важливих служб; 40% – вільний набір (із фокусом на ВПО та ветеранів).

Особливістю будівлі стане багатофункціональний безпековий простір – укриття-коворкінг.

Повідомляється, що MOLOHOUSE є другим із восьми житлових будинків, які споруджують у межах проєкту "Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні" на вул. Миколайчука. Проєкт реалізує Львівська міська рада за фінансової підтримки Європейського Союзу та під управлінням NEFCO у межах Національної екосистеми людяності UNBROKEN. На його реалізацію Європейський Союз виділив грантове фінансування у розмірі EUR19,5 млн.

Перший будинок відкрили у лютому 2025 року, там проживають люди, які проходять лікування і реабілітацію після поранень, зокрема ветерани та цивільні, що постраждали внаслідок війни. Наразі триває будівництво наступних шести будинків.

Теги: #molohouse #львів #житло

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