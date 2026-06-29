ВАКС залишив запобіжний захід Єрмаку без змін

Фото: Єгор Шуміхін

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на засідання в понеділок відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту ексголови Офісу президента України щодо зміни запобіжного заходу, а саме скасування обов’язку носіння електронного засобу контролю, повідомляється в телеграм-каналі суду без уточнення імені ексчиновника.

Обставини справи вказують на те, що мова про Андрія Єрмака, який очолював Офіс президента у 2020-25 рр, а зараз поновив адвокатську діяльність.

Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але Вищий антикорупційний суд визначив її у розмірі 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після внесення за нього застави в розмірі 140 млн грн. На нього також покладено низку процесуальних обов’язків, серед яких – носіння електронного браслета.

Захист Єрмака наполягав на повній необґрунтованості підозри.

21 травня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляцію сторони захисту і залишила без змін обраний судом першої інстанції запобіжний захід.