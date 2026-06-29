УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя

Фото: Red Cross Ukraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагає постраждалим після російської атаки БпЛА на Запоріжжя.

"У Запоріжжі загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста працює на місці чергової атаки спільно з усіма спеціальними службами. Волонтери надають необхідну допомогу постраждалим", – повідомили в УЧХ у Facebook.

Як повідомлялося, двоє людей загинули, шестеро отримали поранення, серед них дитина, внаслідок удару БпЛА російських окупантів по маршрутному мікроавтобусу в Запоріжжі в понеділок.