14:04 29.06.2026
УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя
Фото: Red Cross Ukraine
Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагає постраждалим після російської атаки БпЛА на Запоріжжя.
"У Запоріжжі загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста працює на місці чергової атаки спільно з усіма спеціальними службами. Волонтери надають необхідну допомогу постраждалим", – повідомили в УЧХ у Facebook.
Як повідомлялося, двоє людей загинули, шестеро отримали поранення, серед них дитина, внаслідок удару БпЛА російських окупантів по маршрутному мікроавтобусу в Запоріжжі в понеділок.