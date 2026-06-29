Інтерфакс-Україна
Події
13:59 29.06.2026

Запоріжжя: кількість загиблих через атаку дрона на бус зросла до трьох, відомо про 7 поранених

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Запоріжжя: кількість загиблих через атаку дрона на бус зросла до трьох, відомо про 7 поранених
Фото: Запорізька ОВА

У кареті екстреної медичної допомоги померла важкопоранена жінка через атаку російських окупантів по маршрутному мікроавтобусу в місті Запоріжжя, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, кількість загиблих та постраждалих зросла. У кареті швидкої померла важкопоранена жінка", – написав він в телеграм у понеділок

"Наразі троє загиблих та сім поранених", – повідомив Федоров.

Раніше Федоров повідомляв про двох загиблих та шістьох поранених, серед поранених – дитина. Перед тим він повідомив, що ворог атакував безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. Тоді було відомо про двох поранених – чоловіка та жінку. На фотографіях з місця трагедії видно, що удар було завдано по задній частині мікроавтобуса. Бічні вікна також вибито.

Теги: #запоріжжя #маршрутка

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