Запоріжжя: кількість загиблих через атаку дрона на бус зросла до трьох, відомо про 7 поранених

Фото: Запорізька ОВА

У кареті екстреної медичної допомоги померла важкопоранена жінка через атаку російських окупантів по маршрутному мікроавтобусу в місті Запоріжжя, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, кількість загиблих та постраждалих зросла. У кареті швидкої померла важкопоранена жінка", – написав він в телеграм у понеділок

"Наразі троє загиблих та сім поранених", – повідомив Федоров.

Раніше Федоров повідомляв про двох загиблих та шістьох поранених, серед поранених – дитина. Перед тим він повідомив, що ворог атакував безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. Тоді було відомо про двох поранених – чоловіка та жінку. На фотографіях з місця трагедії видно, що удар було завдано по задній частині мікроавтобуса. Бічні вікна також вибито.