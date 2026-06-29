Інтерфакс-Україна
Події
13:48 29.06.2026

СБУ викрила 8 ворожих агентів на підпільній реєстрації Starlink для окупантів

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СБУ викрила 8 ворожих агентів на підпільній реєстрації Starlink для окупантів
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще вісьмох ворожих агентів, які на замовлення ворога реєстрували супутникові термінали Starlink для ЗС РФ, інформує СБУ.

"Як встановило розслідування, фігурантами виявилися мешканці різних регіонів України віком від 18 до 44 років, які потрапили до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Так, згідно з повідомленням, на Рівненщині затримано двох мобілізованих, які самовільно залишили військову частину, а потім пішли на співпрацю з ворогом.

"Після вербування обидва дезертири спочатку зареєстрували "Старлінки" на своє ім’я і передали відповідні реквізити кураторам з рф", – уточнюють у відомстві.

Після цього, за інформацією СБУ, агенти одержали від російських спецслужбістів вказівки залучити до незаконної верифікації терміналів максимальну кількість людей. Для цього обидва зловмисники під вигаданими приводами використали паспортні дані щонайменше 14 своїх знайомих.

Крім того, як зазначають в українській спецслужбі, у Дніпропетровській області затримано двох фігурантів, які вже мали судимість за крадіжки та грабіж.

За даними контррозвідки СБУ, ділки оформили Starlink спочатку на себе і передали необхідні реквізити куратору з РФ, а потім залучили ще 14 осіб до незаконної реєстрації терміналів.

"На Волині викрито 18-річного жителя обласного центру, який оформив "Старлінк" на себе та передав доступ рашистам, а потім залучив ще сімох знайомих, які незаконно активували супутникові системи для рф", – інформують у відомстві.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Дніпропетровської та Волинської обласних прокуратур, а також Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Теги: #starlink #сбу #агенти_рф

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