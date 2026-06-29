У Дніпрі вже 28 постраждалих, четверо – "важкі"

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Кількість поранених у Дніпрі через вранішню ворожу атаку зросла до 28 осіб, четверо з них у важкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"28 постраждалих, з них четверо – "важкі". Зростає кількість поранених під час ранкової атаки росіян на Дніпро", – написав він у Телеграм-каналі у понеділок.

За даними ОВА, у людей черепно-мозкові травми, осколкові ураження, переломи, акубаротравми.

Раніше Ганжа повідомляв про п’ятьох загиблих.