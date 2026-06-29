Інтерфакс-Україна
Події
13:33 29.06.2026

Сибіга провів у Сеулі зустріч великих українських та корейських компаній для налагодження співпраці

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Сибіга провів у Сеулі зустріч великих українських та корейських компаній для налагодження співпраці
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в рамках візиту до Республіки Корея взяв у понеділок участь у круглому столі в Сеулі за участі представників провідних українських і корейських компаній, який відбувся на базі державної корпорації Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND).

Як повідомляється на сайті МЗС в понеділок, це перший візит міністра закордонних справ України до Республіки Корея за 11 років. При цьому Республіка Корея є 11-ю економікою світу за рівнем ВВП і Україна особливо зацікавлена у поглибленні співпраці з цією країною.

Сибіга зазначив, що товарообіг між Україною та Республікою Корея минулого року становив понад $1,3 млрд та перевершив показник 2021 року, що є свідченням значного потенціалу українсько-корейського економічного партнерства.

Міністр окреслив ключові напрями, що є найбільшим інтересом для України: енергетика, безпекова сфера, розвиток інфраструктури та логістики, а також відновлення й відбудова України. Також, за його словами, Україна зацікавлена у розширенні співпраці в галузі атомної енергетики, зокрема щодо створення нових генеруючих потужностей, підвищення безпеки та впровадження інноваційних технологій, а також відкрита до реалізації спільних проєктів у сферах відновлюваної енергетики, водневої економіки та модернізації електроенергетичних мереж.

"Через війну та постійні російські атаки ми були змушені здійснити масштабну децентралізацію енергосистеми. У результаті сьогодні Україна має одну з найстійкіших енергетичних систем у світі й готова ділитися цим досвідом. Крім того, Україна володіє найбільшими в Європі підземними сховищами природного газу. Усі ці переваги можуть бути використані вашими компаніями", – зазначив Сибіга.

Глава МЗС підкреслив, що відновлення транспортної інфраструктури України відкриває широкі можливості для корейського бізнесу у сферах залізничної інфраструктури, морських портів, автомобільних доріг, міського розвитку та сучасної логістики.

"Україна дедалі глибше інтегрується до глобальних логістичних ланцюгів, а Республіка Корея має унікальний досвід у цій сфері. Ми прагнемо перетворити цей досвід на спільні практичні проєкти в Україні. Надійною основою для цього є кредитна програма обсягом $2,1 млрд в рамках Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF)@, – наголосив він.

Сибіга також відзначив потенціал співпраці в аграрному секторі, зокрема у сфері високотехнологічного сільського господарства із застосуванням безпілотних технологій. "Українська аграрна продукція вирізняється високою якістю та є конкурентоспроможною за ціною. Від цього виграють і корейські споживачі. Ми відкриті до розвитку такої співпраці", – зазначив міністр.

Глава МЗС наголосив, що Україна після вступу до ЄС автоматично приєднається до Угоди про вільну торгівлю між ЄС і Республікою Корея, але до до цього часу зацікавлена в розвитку договірно-правової бази та розвитку торгівлі з Республікою Корея, зокрема в укладенні угоди про економічне партнерство або запровадженні преференційних торговельних режимів для окремих категорій товарів.

"Я переконаний, що незабаром у наших двосторонніх відносинах вийде на новий рівень безпекова співпраця. Українська оборонна промисловість сьогодні є однією з найдинамічніших у світі. Ми володіємо унікальними безпілотними технологіями, перевіреними в реальних бойових умовах, які мають значний потенціал і для цивільного використання", – наголосив міністр.

Глава МЗС запропонував провести невдовзі в Україні бізнес-форум за участі провідних українських та корейських компаній.

Теги: #сеул #сибіга

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